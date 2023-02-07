باتيلي يصف لقاءه مع سامح شكري بـ«المثمر»

القاهرة - بوابة الوسط

وصف الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، لقاءه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة بـ«المثمر»، حيث ناقشا الوضع في ليبيا، وتأثيراته على دول الجوار.

وقال باتيلي، عبر حسابه على «تويتر»، إن اللقاء تطرق إلى «الدور الذي يمكن لدول جوار ليبيا أن تضطلع به في المساعدة على تجاوز الجمود السياسي الراهن».

- شكري: مصر ترفض «اختطاف» العملية السياسية في ليبيا بفرض سياسة الأمر الواقع

باتيلي يشدد على أهمية تنظيم انتخابات خلال هذا العام

وشدد المبعوث الأممي، خلال اللقاء، على «أهمية عمل الأطراف الإقليمية والدولية على تقريب وجهات النظر فيما بينها، والانخراط بشكل بنّاء في مساعدة الليبيين على الخروج من أزمتهم السياسية، بدءًا بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة خلال هذا العام».

وأعرب عن تقديره لمصر على «تسهيل المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ودعمها المستمر للشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار من خلال انتخابات شاملة».

وقال وزير الخارجية المصري، عقب الاجتماع، إن مصر ترفض السماح لأي طرف بـ«اختطاف العملية السياسية» من خلال سياسة فرض الأمر الواقع، داعيًا الأطراف الخارجية على ضرورة الكف عن محاولات تطويع العملية السياسية وفقًا لمصالحها، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.