الدبيبة يعزي رئيس الوزراء السوري ويوجه بإرسال مساعدات للمتضررين من الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

أرسل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية إلى رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، في ضحايا الزلزال المدمر الذي شهدته مناطق في غرب سورية، أمس الإثنين.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن الدبيبة أصدر أيضًا تعليماته بإرسال شحنة مساعدات إنسانية تتمثل في أدوية وملابس أطفال وخيم وأغطية ومراتب، دعمًا للشعب السوري الشقيق في تداعيات الزلزال الذي تعرضت له محافظات في البلاد.

- الفريق الفني الليبي يغادر إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث عن ضحايا الزلزال

- الدبيبة يعزي سورية وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال

وتجاوز عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق من شمال غرب سورية أكثر من 1600 قتيل و3500 مصاب.

وصباح اليوم، غادر 500 عنصر فني من جهاز المباحث الجنائية وهيئة السلامة الوطنية وجهاز الطب العسكري وطب الميدان والطوارئ إلى تركيا لتقديم المساعدة للسلطات التركية في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال المدمر.