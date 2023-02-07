بدعم أوروبي وأممي.. إطلاق مرحلة جديدة من برنامج تسريع الأعمال «TEC»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الثلاثاء، إطلاق مرحلة جديدة من برنامج تسريع الأعمال «TEC»، داعيًا أصحاب الأعمال الشباب في طرابلس وبنغازي وسبها للمشاركة فيه.

وأُطلق برنامج «TEC» في العام 2017 بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الحكم المحلي بهدف بناء أسس قوية لبيئة ريادة الأعمال في ليبيا عبر دعم أصحاب المشاريع الناشئة اللييبين لإطلاق أعمالهم وخلق فرص العمل لمئات الشباب، وفق بيان مقتضب صادر عن البرنامج الأممي.

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وحسب البيان، فقد شارك في برنامج «TEC» حتى الآن حوالي ثلاثة آلاف شاب ليبي والمئات من الشركات الناشئة. في حين ينظم في كلية العلوم بجامعة طرابلس غدًا الأربعاء، حدث تعريفي بالبرنامج الذي يحظى بدعم صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني من أجل أفريقيا كجزء من جهود بناء السلام المحلية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.