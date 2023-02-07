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بليحق: «النواب» يقر التعديل الدستوري الثالث عشر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 04:14 مساء
بليحق: «النواب» يقر التعديل الدستوري الثالث عشر
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أقر مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في بنغازي، اليوم الثلاثاء، التعديل الدستوري الثالث عشر، على ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وقال بليحق في بيان مقتضب، إن جلسة المجلس أقرت التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع النواب الحاضرين دون أن يذكر عددهم.

ويتعلق التعديل الثالث عشر بتحديد سلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء، ومما تتكون السلطة التشريعية واختصاصاتها.

واستأنف النواب خلال جلسة اليوم مناقشة مقترح التعديل الدستوري. وقل بليحق في وقت سابق، إن الجلسة غير مذاعة، ويحضرها رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، والنائب الأول للرئيس، فوزي النويري. كما أنه من المقرر أن يختار أعضاء المجلس من يتولى منصب النائب الثاني، حيث انحصرت المنافسة بين النائبين الهادي الصغير وأحمد الشارف في جولة الإعادة.

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