السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.79 دينار مقابل 4.78 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما انخفض سعر اليورو إلى 5.14 دينار مقابل 5.16 دينار أمس، وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 5.77 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وتراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار من 1.56 دينار ليبي أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.