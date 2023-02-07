«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الغربي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على طول الساحل الغربي تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع فرصة سقوط أمطار قد تكون جيدة على طول الساحل غدا.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون صباح اليوم شمالية شرقية على ساحل سرت تتراوح سرعتها بين 10 و30 عقدة، وتصل، غدا، إلى 35 عقدة على ساحل طرابلس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح بحرية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا غدا إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وشمالية شرقية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و19 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.
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