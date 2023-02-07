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«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 11:05 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الغربي
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على طول الساحل الغربي تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع فرصة سقوط أمطار قد تكون جيدة على طول الساحل غدا.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون صباح اليوم شمالية شرقية على ساحل سرت تتراوح سرعتها بين 10 و30 عقدة، وتصل، غدا، إلى 35 عقدة على ساحل طرابلس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح بحرية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا غدا إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وشمالية شرقية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و19 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

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