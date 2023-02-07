حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق شمال غرب ليبيا بداية من الغد بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة مع انخفاض درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و21 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر بداية من الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خصوصا غدا، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات

تتكاثر السحب من حين إلى آخر يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و17 درجة مئوية ولا تتجاوز عشر درجات مئوية على الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا بداية من يوم الخميس.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الخميس إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية وتصل على غات إلى 27 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بدايةً من يوم الخميس.