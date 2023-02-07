تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية درنة، مساء اليوم الإثنين، عطلة طارئة لجميع مدارس التعليم الأساسي (الابتدائي - الإعدادي) والثانوي حتى نهاية الأسبوع الجاري؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مواطنون من درنة تواصلت معهم «بوابة الوسط» ليل (الإثنين - الثلاثاء) إن «المدينة تشهد موجة برد شديد مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ الساعة الخامسة مساء، وسط معاناة الأهالي».

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جاء القرار عقب اجتماع لجنة الطوارئ والجهات المختصة مع عميد البلدية المستشار عبد المنعم الغيثي، «وذلك حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين»، وفقًا للصفحة الرسمية للبلدية.

واستثنى القرار طلبة المعاهد العليا والجامعات، مطالبًا المسؤولين بـ«مراقبة التعليم درنة التعميم على كل المؤسسات التعليمية لتحمل المسؤولية، وأخذ الحيطة والحذر اتجاه التقلبات الجوية».

وأعلنت مؤسسة «رؤية» الليبية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، مساء الإثنين، أن المجسات الدولية سجلت «هزة ارتدادية بقوة 4 ريختر بالبحر قبالة مدينة درنة مساء الإثنين عند الساعة 16:05» بتوقيت ليبيا، كما أن موقع «VolcanoDiscovery» أكد أن «زلزال وقع شرق البحر الأبيض المتوسط، على بعد 36 كم شمال شرق درنة».