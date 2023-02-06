قس نيجيري متورط في الاتجار بالبشر في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

كشفت عملية توقيف ضحايا الاتجار بالبشر في نيجيريا عن تورط أحد القساوسة بالبلاد في تهريب المهاجرين إلى ليبيا، بغرض عبورهم إلى أوروبا.

وأعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الاثنين، عن تسلم ضحايا الاتجار بالبشر من المراهقين المتجهين إلى ليبيا، وهم مجموعة تتألف من يتيمتين يبلغان من العمر 18 و 15 عامًا وفتاة عمرها 17 عامًا.

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القس جعلهم يصومون سبعة أيام حتى تنجح رحلهتن

وأوضحت دائرة الهجرة النيجيرية أن الضحايا الثلاثة كانوا سيسافرنَّ بمفردهم عندما جرى اعتقالهم من قبل ضباط الأمن.

وقال مسؤولون محليون للصحفيين نقلاً عن الضحايا إن القس متورط في تهريبهم، حيث جعلهم يصومون سبعة أيام حتى تنجح رحلتهن كما أبلغهن.

وتعتقد السلطات أن للقس يدًا في تهريبهم، وقالت إحدى الضحايا إنها وشقيقتها يتامى يدرسان في المدرسة المعمدانية العليا في ولاية أوندو النيجيرية، وتابعت تقول: «رتب قسنا في الكنيسة سفرنا إلى ليبيا ولدينا اتصالات مع أولئك الذين سنتصل بهم بمجرد وصولنا» إلى إحدى المدن النيجيرية قبل تهريبهم.