الدبيبة يعزي إردغان هاتفيا في ضحايا الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، معربًا عن تعازيه للحكومة والشعب التركي في ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات جنوبي تركيا، بحسب بيان نشرته منصة حكومتنا التابعة للحكومة على «فيسبوك».

وأكد الدبيبة، خلال الاتصال، على وقوف ليبيا إلى جانب تركيا في التداعيات التي خلّفها الزلزال. في حين نقل البيان عن إردوغان شكره مجهودات حكومة الوحدة الوطنية من أجل مساندة بلاده.

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وفي وقت سابق اليوم، وجّه الدبيبة إرسال فريق مكون من 55 فنيًا من هيئة السلامة الوطنية وجهازي المباحث الجنائية والطب العسكري إلى تركيا للمشاركة بشكل فوري في الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوب البلاد.