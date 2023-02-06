  • Alwasat News
Atwasat

«الصحة»: استئناف إجراءات زيادة الرواتب الشهر الجاري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 08:43 مساء
«الصحة»: استئناف إجراءات زيادة الرواتب الشهر الجاري
وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سمير كوكو خلال كلمة للعاملين بالقطاع، الإثنين 6 فبراير 2023 (وزارة الصحة)
alwasat radio

قال وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سمير كوكو، اليوم الإثنين، إن الوزارة ستستأنف إجراءات زيادة المرتبات لباقي الجهات التابعة خلال شهر فبراير الجاري.

جاء ذلك في كلمة للعاملين بقطاع الصحة حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ مطالبهم، والمتمثلة في تسوية رواتب العاملين بالقطاع، ومكافآت العاملين خلال جائحة كورونا، بحسب معلومات نشرتها صفحة الوزارة على «فيسبوك».

الصحة: الانتهاء من أعمال مطابقة رواتب العاملين بالقطاع
وأضاف أن الوزارة عملت لمدة 3 أشهر على ملف مطابقة رواتب العاملين بالقطاع وأنهت أعمال المطابقة بالكامل لـ389 جهة، لافتا إلى أن وزارة المالية نفذت 144 جهة من أصل 389 جهة، وجرى صرف رواتبهم وفق قرار التسوية، والباقي تحت الإجراء.

- وزارة الصحة: الإفراج عن رواتب 21275 موظفا بالقطاع
- وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد

الصحة: تسوية رواتب العاملين في 150 جهة
وأوضح أن الوزارة خاطبت الجهات التابعة للقطاع بشأن إرسال بيانات العناصر الطبية والطبية المساعدة لتسوية رواتبهم، حيث أرسلت 150 جهة بيانات عامليها، وجرى تطبيق إجراءات التسوية، وسيصدر قرار عن وزير الصحة بشأن تنفيذ التسوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر

عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل

ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل
كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا

المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا
زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا

زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي
بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»

بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي

من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي

شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي
مجلة فرنسية: 5 شخصيات تهيمن على المشهد السياسي وهذه كيفية بناء التحالفات وتفكيكها في ليبيا

مجلة فرنسية: 5 شخصيات تهيمن على المشهد السياسي وهذه كيفية بناء التحالفات ...
لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم

لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان

«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان
يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق

يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب

برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بدء إزالة المباني المخالفة والمحال العشوائية في بني وليد
بدء إزالة المباني المخالفة والمحال العشوائية في بني وليد
«الصحة»: استئناف إجراءات زيادة الرواتب الشهر الجاري
«الصحة»: استئناف إجراءات زيادة الرواتب الشهر الجاري
انتشال جثمان شاب غرق في وادي غان شمال غريان
انتشال جثمان شاب غرق في وادي غان شمال غريان
«التعاون الإسلامي» تطالب بتكثيف جهود إعادة الاستقرار في ليبيا
«التعاون الإسلامي» تطالب بتكثيف جهود إعادة الاستقرار في ليبيا
الدبيبة يعزي إردغان هاتفيا في ضحايا الزلزال
الدبيبة يعزي إردغان هاتفيا في ضحايا الزلزال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
المزيد
تحرير 120 مهاجر من أحد المنازل في تازربو جنوب شرق ليبيا
تحرير 120 مهاجر من أحد المنازل في تازربو جنوب شرق ليبيا...
النمروش يكلف تشكيلين عسكريين بالتمركز في موقع الاشتباكات بالزاوية
النمروش يكلف تشكيلين عسكريين بالتمركز في موقع الاشتباكات ......
باتيلي ناقش مع حفتر 3 ملفات سياسية وأمنية
باتيلي ناقش مع حفتر 3 ملفات سياسية وأمنية...
الدبيبة يعزي إردغان هاتفيا في ضحايا الزلزال
الدبيبة يعزي إردغان هاتفيا في ضحايا الزلزال...
«التعاون الإسلامي» تطالب بتكثيف جهود إعادة الاستقرار في ليبيا
«التعاون الإسلامي» تطالب بتكثيف جهود إعادة الاستقرار في ......
المزيد