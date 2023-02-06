«الصحة»: استئناف إجراءات زيادة الرواتب الشهر الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

قال وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سمير كوكو، اليوم الإثنين، إن الوزارة ستستأنف إجراءات زيادة المرتبات لباقي الجهات التابعة خلال شهر فبراير الجاري.

جاء ذلك في كلمة للعاملين بقطاع الصحة حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ مطالبهم، والمتمثلة في تسوية رواتب العاملين بالقطاع، ومكافآت العاملين خلال جائحة كورونا، بحسب معلومات نشرتها صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وأضاف أن الوزارة عملت لمدة 3 أشهر على ملف مطابقة رواتب العاملين بالقطاع وأنهت أعمال المطابقة بالكامل لـ389 جهة، لافتا إلى أن وزارة المالية نفذت 144 جهة من أصل 389 جهة، وجرى صرف رواتبهم وفق قرار التسوية، والباقي تحت الإجراء.

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