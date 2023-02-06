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إصابة 3 طلاب بسبب إطلاق نار داخل جامعة طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 08:06 مساء
إصابة 3 طلاب بسبب إطلاق نار داخل جامعة طبرق
مبنى الإدارة العامة بجامعة طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مساء اليوم الإثنين، إصابة 3 طلاب بسبب إطلاق نار داخل جامعة طبرق عن طريق شخص خارج عن القانون، وفق تصريح نشره المجلس البلدي طبرق عبر صفحته على «فيسبوك».

وأضاف المجلس البلدي طبرق أن بوالخطابية قرر عقب هذا الحادث إغلاق كليتي التربية والسياحة والآثار بجامعة طبرق، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده مع عمداء الكليتين صباح اليوم بمقر ديوان البلدية.

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ونوه بوالخطابية بأنه جرى نقل الطلاب المصابين إلى مركز طبرق الطبي لتلقي الخدمات الطبية والرعاية الصحية، مؤكدًا أن الإغلاق سيستمر حتى يتم توفير الأمن للحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات في الكليتين.

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