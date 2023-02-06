«حكومة الوحدة» ترسل فريقا فنيا لمساعدة تركيا في البحث عن ضحايا الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، عن إرسال فريق مكون من 55 فنيًا من هيئة السلامة الوطنية وجهازي المباحث الجنائية والطب العسكري إلى تركيا للمشاركة بشكل فوري في الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوب البلاد.

وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك» بأن رئيس الحكومة أصدر تعليماته بإرسال الفريق الفني بشكل عاجل، بالإضافة إلى أربعة كلاب تقصي الأثر، من أجل المساعدة في أعمال البحث عن العالقين تحت الأنقاض.

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وكان زلزال عنيف بلغت قوته 7.9 درجة قد ضرب وسط تركيا وشمال غرب سورية اليوم الإثنين، مما أسفر عن مصرع 2300 شخصًا حتى الآن، إذ انهارت مبان في المنطقة التي تكسوها الثلوج، فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض.