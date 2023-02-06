الدبيبة يوجه بالاهتمام ومتابعة المشروعات المتوقفة بالبلديات المستحدثة

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي بضرورة الاهتمام بالبلديات المستحدثة ومتابعة المشروعات المتوقفة بها، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء توجيه الدبيبة خلال اجتماعه، مساء اليوم الإثنين، مع المجلس البلدي تجري بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء خصص لمتابعة الأوضاع الخدمية ببلدية تجرهي والوقوف على أهم الصعوبات التي تعانيها وأهمها تنفيذ استكمال صيانة طريق (تجرهي-القطرون).

وقرَّر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إنشاء بلديتي تجرهي والعوينات جنوب غرب ليبيا، وذلك وفقًا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي، بحسب القرارين رقم (420) و(423) لسنة 2021 الصادران في 21 نوفمبر 2021.