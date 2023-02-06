حفتر يستقبل باتيلي بمقر القيادة العامة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، والوفد المرافق له.

ولم يعلن مكتب إعلام القيادة العامة أي تفاصيل بشأن لقاء حفتر وباتيلي.

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي يجريها باتيلي مع الجهات الفاعلة في ليبيا لمناقشة سبل دفع العملية السياسية والتقدم نحو الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره أكثر من 2.8 مليون ناخب ليبي.

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لقاءات باتيلي في طرابلس

وأجرى باتيلي خلال الأيام الماضية لقاءات في العاصمة طرابلس شملت كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة.

وجاءت لقاءات باتيلي في طرابلس عقب جولة خارجية شكلت كل من الجزائر وبرازفيل والمغرب، بحث خلالها مع رئيسي الجزائر والكونغو ووزير الخارجية المغربي سُبل دفع العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية.

لقاء المشير حفتر مع باتيلي في بنغازي، الإثنين 6 فبراير 2023. (القيادة العامة)

باتيلي خلال لقائه مع حفتر في بنغازي، الإثنين 6 فبراير 2023. (القيادة العامة)

حفتر خلال لقائه مع باتيلي في بنغازي، الإثنين 6 فبراير 2023. (القيادة العامة)