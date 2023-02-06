ارتفاع الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية...

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية، إذ بلغ 5.10 دينار اليوم الإثنين مقابل 5.095 دينار، أمس الأحد.
كما انخفض سعر صرف اليورو عند 5.44 دينار مقابل 5.46 دينار أمس، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.20 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.
ارتفاع الذهب واستقرار الليرة التركية
ولم يتغير سعر صرف العملة التركية (الليرة) عن 0.27 دينار، والدينار التونسي عن 1.65 دينار ليبي، وهي ذاتها أسعار ختام تعاملات الخميس الماضي، بينما ارتفع سعر كسر الذهب إلى 228 دينار مقابل 226 دينارًا.
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