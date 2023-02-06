ارتفاع الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية، إذ بلغ 5.10 دينار اليوم الإثنين مقابل 5.095 دينار، أمس الأحد.

كما انخفض سعر صرف اليورو عند 5.44 دينار مقابل 5.46 دينار أمس، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.20 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.