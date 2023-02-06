غدا يحسم «النواب» منصب النائب الثاني بين الصغير والشارف

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض عضوا مجلس النواب الهادي الصغير وأحمد الشارف جولة الإعادة لاختيار النائب الثاني لرئيس المجلس غدا الثلاثاء.

وصوت أعضاء المجلس، خلال جلسة اليوم الإثنين، لاختيار النائب الثاني، حيث تحصل الصغير على أعلى الأصوات بواقع 35 صوتا مقابل 29 صوتا للشارف، من بين أصوات 114 نائبا حضروا الجلسة.

وحسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، حصل المرشح مفتاح الكرتيحي على 20 صوتا، ومعاذ رافع على 11 صوتا، ومصباح دومة 13 صوتا، ومهدي الأعور صوتان، فيما أغليت وورقتان من إجمالي 114 نائباً حاضرين.

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وأعلن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح عقد جولة الإعادة غدا، وذلك طبقا للائحة الداخلية. كما من المقرر أن يناقش المجلس في جلسة الغد مقترح التعديل الدستوري الثالث عشر.