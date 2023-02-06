المنفي والمشري يعزيان في ضحايا زلزال سورية وتركيا ولبنان

القاهرة - بوابة الوسط

عبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المئات من أبناء الشعبين السوري والتركي جراء الزلزال الذي وقع فجر اليوم الإثنين جنوب تركيا.

وتقدم المنفي، في بيان، «بخالص العزاء والمواساة إلى الشعبين السوري والتركي وأسر المتوفين، في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين». كما بعث رئيس المجلس الرئاسي برقية تعزية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

في السياق نفسه، أعرب المجلس الأعلى للدولة عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشعب التركي والسوري واللبناني. في ضحايا الزلزال. وأعلن في بيان «تضامنه الكامل مع الدول الشقيقة التي فجعت بهذا الحادث الأليم ومشاركته مصابهم الجلل»، «مبتهلا إلى ‏المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويس كنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية».

وعبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن التعازي للشعبين التركي والسوري والتضامن مع الضحايا في حادثة الزلزال التي وقعت في المنطقة.

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.9 درجة وسط تركيا وشمال غرب سورية، اليوم الإثنين، مما أسفر عن مصرع المئات إذ انهارت مبان في المنطقة التي تكسوها الثلوج، فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وشعر سكان قبرص ولبنان بالزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.

- حكومة باشاغا تعزي في ضحايا سورية وتركيا ولبنان

- المنقوش تعزي تشاووش أوغلو في ضحايا زلزال تركيا

- الدبيبة يعزي سورية وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال

تعازي الدبيبة وباشاغا

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أعزي أشقاءنا بسورية وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال الأليم، رحمهم الله جميعا، وشفى جراح المصابين، وكتب السلامة والنجاة لمن لا يزالون عالقين تحت الأنقاض».

فيما عبرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، عن «خالص التعازي والمواساة لشعوب وحكومات سورية وتركيا ولبنان في ضحايا كارثة الزلزال» الذي ضرب منطقة البحر المتوسط وأسفر عن مئات الوفيات والقتلى في سورية وتركيا.