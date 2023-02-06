  • Alwasat News
Atwasat

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ330 شركة خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 01:28 مساء
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ330 شركة خلال أسبوع
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 26 يناير إلى الأول من فبراير الجاري.

وفتح «المركزي» أكثر من 330 اعتمادا مستنديا، خلال تلك الفترة، لشركات مختلفة، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

للاطلاع على تفاصيل الاعتمادات المستندية اضغط هنا

ونشر الاعتمادات يستند إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات الطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»

بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»
بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023

بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023
نابولي يضرب بثلاثية نظيفة خلال سعيه للقب الدوري الإيطالي الغائب منذ 1990

نابولي يضرب بثلاثية نظيفة خلال سعيه للقب الدوري الإيطالي الغائب منذ 1990
خامنئي يعفو عن عشرات الآلاف من السجناء لهم علاقة بالاحتجاجات

خامنئي يعفو عن عشرات الآلاف من السجناء لهم علاقة بالاحتجاجات
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
بعد جونسون.. شولتس يعلن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع بوتين

بعد جونسون.. شولتس يعلن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع بوتين
من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي

من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي
كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة

كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة
أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد

أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد
المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح النادي

المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح ...
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض

رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض
شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي

شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني

شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
أثرياء صينيون يهربون إلى سنغافورة لحماية ثرواتهم

أثرياء صينيون يهربون إلى سنغافورة لحماية ثرواتهم
صرف شهري نوفمبر وديسمبر للمستفيدات من مبادرة «إيفاء»

صرف شهري نوفمبر وديسمبر للمستفيدات من مبادرة «إيفاء»
لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم

لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاق جلسة «النواب» في بنغازي
انطلاق جلسة «النواب» في بنغازي
عقيلة يقترح تعديل الإعلان الدستوري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية
عقيلة يقترح تعديل الإعلان الدستوري لإجراء انتخابات رئاسية ...
بالصور: تدريب 30 طالبا ليبيا على طرق تدريس الإيطالية بجامعة سيينا
بالصور: تدريب 30 طالبا ليبيا على طرق تدريس الإيطالية بجامعة سيينا
«النواب» يبدأ إجراءات اختيار النائب الثاني لرئيس المجلس
«النواب» يبدأ إجراءات اختيار النائب الثاني لرئيس المجلس
حكومة باشاغا تعزي في ضحايا سورية وتركيا ولبنان
حكومة باشاغا تعزي في ضحايا سورية وتركيا ولبنان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة ......
المزيد
المنفي والمشري يعزيان في ضحايا زلزال سورية وتركيا ولبنان
المنفي والمشري يعزيان في ضحايا زلزال سورية وتركيا ولبنان...
«توحيد الجيش» في مباحثات الدبيبة مع مسؤول عسكري بريطاني
«توحيد الجيش» في مباحثات الدبيبة مع مسؤول عسكري بريطاني...
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ330 شركة خلال أسبوع
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ330 شركة خلال أسبوع...
حكومة باشاغا تعزي في ضحايا سورية وتركيا ولبنان
حكومة باشاغا تعزي في ضحايا سورية وتركيا ولبنان...
«النواب» يبدأ إجراءات اختيار النائب الثاني لرئيس المجلس
«النواب» يبدأ إجراءات اختيار النائب الثاني لرئيس المجلس...
المزيد