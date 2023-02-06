حكومة باشاغا تعزي في ضحايا سورية وتركيا ولبنان

القاهرة - بوابة الوسط

عبرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، عن «خالص التعازي والمواساة لشعوب وحكومات سورية وتركيا ولبنان في ضحايا كارثة الزلزال» الذي ضرب منطقة البحر المتوسط وأسفر عن مئات الوفيات والقتلى في سورية وتركيا.

وأعربت حكومة باشاغا، في ثلاثة منشورات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تضامنها ووقوفها اتجاه هذه الكارثة مع سورية وتركيا ولبنان مع كل الأماني بالشفاء العاجل للمصابين».

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.9 درجة وسط تركيا وشمال غرب سورية، اليوم الإثنين، مما أسفر عن مصرع المئات إذ انهارت مبان في المنطقة التي تكسوها الثلوج، فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وشعر سكان قبرص ولبنان بالزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.



الدبيبة يعزي

من جهته، عزى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، سورية وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال الذي ضرب الدول الثلاث فجر اليوم وأسفر عن مئات القتلى والجرحى.

- الدبيبة يعزي سورية وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال

- المنقوش تعزي تشاووش أوغلو في ضحايا زلزال تركيا

وقال الدبيبة، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أعزي أشقاءنا بسورية وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال الأليم، رحمهم الله جميعا، وشفى جراح المصابين، وكتب السلامة والنجاة لمن لا يزالون عالقين تحت الأنقاض».

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تضامن ليبيا التام معكم في هذا المصاب الجلل، وقال «دعواتنا لأهلنا في المناطق المتضررة بالسلامة والعافية».