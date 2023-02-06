انطلاق جلسة «النواب» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، في مقره بمدينة بنغازي بحضور 104 نائبين.

وسبق أن دعا رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، الخميس الماضي، النواب إلى الالتزام بحضور تلك الجلسة دون الإشارة إلى أجندة أعمالها.

وانعقدت آخر جلسة لمجلس النواب في 17 يناير الماضي، برئاسة صالح، وخلصت إلى الموافقة على تشكيل لجان موقتة نوعية لمدة أسبوعين تختص بالتصدي للانسداد السياسي.

وآنذاك، أمهل صالح المجلس الأعلى للدولة 15 يوما للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات، وحث أعضاء مجلس النواب على تحمل مسؤولياتهم وإحباط «المؤامرة الواضحة»، محذرا إياهم من التدخل الأجنبي وانزلاق البلاد إلى الانقسام.