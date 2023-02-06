المجلس العلمي الجفارة يعرض على عون التعاون لتطوير قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط

عرض المجلس العلمي الجفارة على وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، التعاون من أجل تطوير قطاع النفط والغاز.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأحد ضم رئيس المجلس الدكتور عماد أبوحلالة والمدير التنفيذي أحمد الكالي وأعضاء المجلس، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وقال عون إن الوزارة تعمل بمبدأ الشفافية واتباع القوانين واللوائح النافذة في الدولة، وهدفها الأول تحقيق أعلى عائدات من قطاع النفط والغاز لخزينة الدولة الليبية، متطرقا إلى مسألة تطوير القطاع ورؤية الوزارة في هذا الشأن ومستقبل القطاع حسب المتغيرات الدولية والإقليمية، وشدد على أهمية استغلال التقنية الحديثة، وأن الوزارة تدعم الاستثمار في القطاع عبر دعوة شركات عالمية وأن تكون شروط التعاقد بندية بحيث تضمن حق الطرفين في الاستفادة من دخل النفط دون إجحاف.

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وقدم رئيس وأعضاء المجلس العلمي نبذة عن المجلس الذي يضم عددا كبيرا من الخبراء الليبيين القادرين على تقديم المساعدة والمشورة لوزارة النفط والغاز، معربين عن استعدادهم للعمل معها من أجل تحقيق أهدافها.

وقدموا نبذة عن التغيرات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتأثير ذلك على الدولة الليبية وأهمية استغلال النفط بطريقة حديثة وسريعة عبر شركات عالمية ذات كفاءة وخبرة حتى تنجز الأعمال والمشروعات بأقل أخطاء ممكنة لتفادي التأخير وزيادة التكلفة.