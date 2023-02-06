السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.77 دينار مقابل 5.76 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.78 دينار، وسعر اليورو عند 5.16 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.