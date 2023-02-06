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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 10:26 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى طبرق
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية تصل سرعتها إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرياح ستكون جنوبية شرقية غدا على الساحل من زوارة إلى الخمس تتراوح سرعتها بين 20 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار على الساحل الشرقي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة، وتتراوح سرعتها غدا بين 25 و30 عقدة على الساحل من زوارة إلى الخمس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.25 متر.
- البحر قليل الاضطراب ويكون مضطربا صباح اليوم على الساحل من طرابلس إلى سرت.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر وسرعة الريح.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر على الساحل من بنغازي إلى طبرق مع سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.75 و3.50 متر ويصل صباح اليوم إلى 4.00 أمتار على ساحل شحات.
- البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة خلال سقوط الأمطار.

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