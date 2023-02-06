الدبيبة يعزي سورية وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

عزى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، سورية وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال الذي ضرب الدول الثلاث فجر اليوم وأسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وقال الدبيبة، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أعزي أشقاءنا بسورية وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال الأليم، رحمهم الله جميعا، وشفى جراح المصابين، وكتب السلامة والنجاة لمن لا يزالون عالقين تحت الأنقاض».

الدبيبة يؤكد تضامن ليبيا مع الدول الثلاث

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تضامن ليبيا التام معكم في هذا المصاب الجلل، وقال «دعواتنا لأهلنا في المناطق المتضررة بالسلامة والعافية».

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.9 درجة وسط تركيا وشمال غرب سورية اليوم الإثنين، مما أسفر عن مصرع المئات إذ انهارت مبان في المنطقة التي تكسوها الثلوج، فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وشعر سكان قبرص ولبنان بالزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.

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وأعلنت وكالة مكافحة الكوارث التركية أن 76 شخصا قتلوا وأصيب 440، بينما سارعت السلطات بإرسال فرق إنقاذ وطائرات إمدادات إلى المنطقة المتضررة، بينما أطلقت «إنذارا من المستوى الرابع» يستدعي مساعدة دولية.

وقال مكتب الرئيس رجب طيب إردوغان في بيان إن الرئيس تحدث هاتفيا مع حكام ثمانية أقاليم متضررة لجمع معلومات عن الوضع وجهود الإنقاذ. وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن أكثر من 200 شخص قتلوا وأصيب العشرات معظمهم في محافظات حماة وحلب واللاذقية حيث هدمت عديد المباني.

وأعلن معاون وزير الصحة السوري أحمد ضميرية في تصريح إلى التلفزيون الرسمي «ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و639 إصابة».