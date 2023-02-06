حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (اليوم الإثنين 6 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة مع سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال الشرقي، بينما يكون الطقس مستقرا على معظم مناطق الغرب.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 8 و20 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر بداية من يوم الأربعاء مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء اليوم إلى جنوبية شرقية تنشط من مساء يوم الغد مثيرة للأتربة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات

لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة اليوم على معظم المناطق وتقل سرعتها من الغد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و15 درجة مئوية، ولا تتجاوز ثماني درجات مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد على غدامس والحمادة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية.