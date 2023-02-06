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«الصحة» تبحث رفع السعة السريرية للعنايات الفائقة في طرابلس إلى 200 سرير

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 01:56 صباحا
«الصحة» تبحث رفع السعة السريرية للعنايات الفائقة في طرابلس إلى 200 سرير
وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات بطرابلس، الأحد 5 فبراير 2023 (وزارة الصحة)
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عقد وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات بحكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، اجتماعًا موسعًا مع مديري مستشفيات طرابلس، للتباحث حول استغلال الإمكانيات المتاحة لرفع القدرة السريرية للعنايات الفائقة داخل مدينة طرابلس إلى 200 سرير.

وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره رؤساء أقسام ووحدات العنايات الفائقة، استعراض نسبة توافر أسرة العناية الفائقة داخل المستشفيات، إلى جانب مناقشة أسباب انخفاض نسبة حالات القبول الطبي بتلك الوحدات، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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بدوره، أكد عبد الوكيل ضرورة استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل، لرفع السعة السريرية لأسرة العناية المركزة ، من خلال إعادة تدوير المعدات والأجهزة الطبية بين المستشفيات، والاستفادة من المعدات الطبية التي جرى توريدها خلال جائحة كورونا.

وعلى نحو متصل، أشار الوكيل إلى ضرورة توفير أسرة العناية المركزة للأطفال داخل مستشفيات طرابلس، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لتوسعة نطاق خدمات الرعاية الصحية.

وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات بطرابلس، الأحد 5 فبراير 2023 (وزارة الصحة)
وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات بطرابلس، الأحد 5 فبراير 2023 (وزارة الصحة)
وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات بطرابلس، الأحد 5 فبراير 2023 (وزارة الصحة)
وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات بطرابلس، الأحد 5 فبراير 2023 (وزارة الصحة)
وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات بطرابلس، الأحد 5 فبراير 2023 (وزارة الصحة)
وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات بطرابلس، الأحد 5 فبراير 2023 (وزارة الصحة)
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