شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: استثمارات ليبيا.. فساد داخلي أم أطماع خارجية؟

القاهرة - بوابة الوسط: نجاح العجيلي

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الأحد، الضوء على ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، وما يدور حول الشخصيات المتنفذة والمسيطرة عليها، في وقت كثُر الحديث عن محاولات دول أجنبية وضع يدها على الأصول الليبية.

ونهاية يناير المنقضي، نشرت الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية «لايكو» توضيحًا بشأن الإعلان عن مصادرة أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى وبيعها في مزاد علني. واتهم الشركة في بيان موظفا معارا إلى «لايكو» أفريقيا الوسطى بالامتناع عن تسليم مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة إعارته، والاستيلاء على إدارتها، والتورط في ممارسات غير قانونية.

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وفتح البرنامج حوارًا عن غياب الشفافية بشأن إدارة الاستثمارات الليبية، وذلك مع كل من: المدير العام للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية عمر أرحومة والمختص في العلاقات الأفريقية مكي مغربي، الخبير القانوني مجدي الشبعاني، والصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي أحمد السنوسي.

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