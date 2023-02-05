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«الصحة» تستعد لإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة السرطان في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 11:54 مساء
«الصحة» تستعد لإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة السرطان في ليبيا
جانب من اجتماع ممثلي وزارة الصحة والبرنامج الوطني لمكافحة السرطان، الأحد 5 فبراير 2023 (وزارة الصحة)
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ناقش وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، سعد الدين عبدالوكيل، مع مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، حسين كاموكا، الإعداد لإطلاق الخطة الوطنية التنفيذية لمكافحة السرطان في ليبيا.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره مسؤول السجل الوطني للسرطان، استعراض التحديثات الأخيرة بشأن بيانات سجل الأورام، وما جرى جمعه وتسجيله من بيانات عن الإصابات والوفيات بمرض السرطان من مختلف مصادر البيانات في كل أنحاء ليبيا، بما يضمن الحصول على معلومات دقيقة حول مدى عبء السرطان بالمجتمع الليبي والذي سيعكس الوضع الحالي للسرطان، ويساعد في تقصي الزيادة في معدل الإصابات.

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وقالت الوزارة إن خفض معدلات الوفيات من أنواع السرطان التي يمكن علاجها، يمثل أحد الأهداف الرئيسية بعيدة المدى للخطة الوطنية التنفيذية لمكافحة السرطان في ليبيا، التي ترتكز أيضًا على تعزيز الوقاية من السرطان، وتحسين جودة الخدمات الصحية بمستويات الرعاية الثلاث، وتدعيم وسائل الترصُّد والمراقبة والمتابعة والتقييم، ومشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية في تحمل المسؤولية الوطنية حول مكافحة السرطان.

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