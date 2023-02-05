  • Alwasat News
Atwasat

حكومة باشاغا تنتقد تعاون البعثة الأممية من حكومة الدبيبة بشأن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 11:04 مساء
حكومة باشاغا تنتقد تعاون البعثة الأممية من حكومة الدبيبة بشأن الانتخابات
جانب من احتفالية أقامتها حكومة باشاغا بالذكرى 58 لتوحيد جهاز الشرطة لأقاليم ليبيا الثلاثة، الإثنين 10 أكتوبر 2022. (أرشيفية: المكتب الإعلامي)
alwasat radio

أعربت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الأحد، عن استغرابها من نشر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها بموقع فيسبوك، عن جاهزية وزارة الداخلية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، لضمان أمن وسلامة الاِنتخابات، وهو ما تناولته صفحات وقنوات محلية ودولية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية في «حكومة باشاغا» نشرته صفحة أخبار الحكومة على «فيسبوك»، وذلك عقب لقاء وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي.

«داخلية باشاغا»: نفوذ حكومة الدبيبة لا يتجاوز طرابلس ومناطق مجاورة
وأكدت «داخلية باشاغا» حرصها على «توحيد الصفوف والعمل على التعاضد والتكافل ومساندة كافة أبناء الشعب الليبي من أجل الوصول إلى الاِستحقاق الاِنتخابي»، مشيرة إلى أن «الحكومة منتهية الولاية لا يتجاوز نفوذها ومجال تحركها العاصمة طرابلس وبعض المناطق المجاورة لها».

وقالت «داخلية باشاغا» إن «الترويج إلى هذه الأخبار والسماح بِنشرها وتداولها يفقد المصداقيّة ويخالف واقع المشهد الليبي»، معتبرة إياه "تضليلا واضحا وينبغي أن لا ينطلي على البعثة الأممية»، التي تمنت لها النجاح في مساعيها لإجراء الاِنتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصبحت حلم كل الشعب الليبي.

- الطرابلسي يستعرض مع باتيلي الاستعدادات لتأمين الانتخابات
- الدبيبة وباتيلي يناقشان «مقترحات جادة» لإنجاز الانتخابات

رسالة من «داخلية باشاغا» إلى البعثة الأممية
واختتمت الوزارة بيانها بمطالبة البعثة الأممية بـ«احترام قرار مجلس الأمن بِشأن إنشائها وتحديد مهامها بِممارسة الوساطة من خلال مساعيها الحميدة للقيام بمهامها المكلفة بها».

وأمس السبت اجتمع باتيلي مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلس، وناقشا استعدادات الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى البلدي والوطني.

واليوم الأحد اجتمع باتيلي في لقاء منفصل مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وناقشا سبل إنهاء الجمود السياسي وإعداد البلاد لانتخابات وطنية شاملة في العام 2023.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نابولي يضرب بثلاثية نظيفة خلال سعيه للقب الدوري الإيطالي الغائب منذ 1990

نابولي يضرب بثلاثية نظيفة خلال سعيه للقب الدوري الإيطالي الغائب منذ 1990
خامنئي يعفو عن عشرات الآلاف من السجناء لهم علاقة بالاحتجاجات

خامنئي يعفو عن عشرات الآلاف من السجناء لهم علاقة بالاحتجاجات
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
بعد جونسون.. شولتس يعلن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع بوتين

بعد جونسون.. شولتس يعلن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع بوتين
كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة

كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة
أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد

أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد
المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح النادي

المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح ...
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
رياح عاتية ودرجة حرارة 103 تحت الصفر على جبل واشنطن بالولايات المتحدة

رياح عاتية ودرجة حرارة 103 تحت الصفر على جبل واشنطن بالولايات المتحدة
رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض

رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض
شولتس: متوافقون مع زيلينسكي على عدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية

شولتس: متوافقون مع زيلينسكي على عدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي

السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني

شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)

78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد

الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
صرف شهري نوفمبر وديسمبر للمستفيدات من مبادرة «إيفاء»

صرف شهري نوفمبر وديسمبر للمستفيدات من مبادرة «إيفاء»
كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد

كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة وشكشك يناقشان خطة الحكومة للتنمية للعام 2023
الدبيبة وشكشك يناقشان خطة الحكومة للتنمية للعام 2023
الطرابلسي يشهد أداء القسم القانوني لخريجي الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة
الطرابلسي يشهد أداء القسم القانوني لخريجي الدفعة 36 من كلية ضباط ...
باتيلي يناقش مع الدبيبة مسألة الانتخابات والتوزيع العادل للثروة
باتيلي يناقش مع الدبيبة مسألة الانتخابات والتوزيع العادل للثروة
عميد البيضاء يكلف عضو المجلس البلدي بمهامه إلى حين إشعار آخر
عميد البيضاء يكلف عضو المجلس البلدي بمهامه إلى حين إشعار آخر
عون يؤكد للسفير الهولندي زيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز مع نهاية السنة
عون يؤكد للسفير الهولندي زيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز مع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة ......
المزيد
«الصحة» تستعد لإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة السرطان في ليبيا
«الصحة» تستعد لإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة السرطان في ليبيا...
شاهد في «اقتصاد بلس»: تأخر المرتبات.. أزمة تهدد حركة الطيران في ليبيا
شاهد في «اقتصاد بلس»: تأخر المرتبات.. أزمة تهدد حركة الطيران......
حكومة باشاغا تنتقد تعاون البعثة الأممية من حكومة الدبيبة بشأن الانتخابات
حكومة باشاغا تنتقد تعاون البعثة الأممية من حكومة الدبيبة ......
عون يؤكد للسفير الهولندي زيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز مع نهاية السنة
عون يؤكد للسفير الهولندي زيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز ......
عميد البيضاء يكلف عضو المجلس البلدي بمهامه إلى حين إشعار آخر
عميد البيضاء يكلف عضو المجلس البلدي بمهامه إلى حين إشعار آخر...
المزيد