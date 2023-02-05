عميد البيضاء يكلف عضو المجلس البلدي بمهامه إلى حين إشعار آخر

القاهرة - بوابة الوسط

كلف عميد بلدية البيضاء علي حسين، عضو المجلس البلدي، عبدالله أمطول علي، بممارسة مهام العميد «اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر» وفق نص كتاب التكليف الذي نشره المجلس البلدي البيضاء عبر صفحته على «فيسبوك».

ومنح حسين بموجب كتابه لعميد البلدية المكلف عبدالله أمطول علي حق «ممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة لعميد البلدية والمنصوص عليها بالقانون رقم (59) لسنة 2012، بشان الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية».

وجاءت هذه الخطوة على خلفية أزمة تنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بشأن الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة والتي قوبلت بتشكيك في نزاهة اختيار المستفيدين بعدد من البلديات.

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إيقاف تنفيذ مبادرة الإسكان والقروض ببلدية البيضاء

وقرر المجلس البلدي البيضاء، يوم الجمعة، إيقاف كشف المستفيدين من قروض مبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي المخصصة للمدينة، والصادر عن لجنة فرعية بالبلدية، وعرضه لإعادة تقييم من خلال لجان متخصصة تحت إشراف مباشر من المجلس.

وخاطب المجلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزيري الحكم المحلي والشباب ورئيس اللجنة العليا للمبادرة بهذا الشأن، حسب كلمة عميد المجلس البلدي علي حسين في مقطع فيديو منشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الجمعة.