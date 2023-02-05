باتيلي يناقش مع الدبيبة مسألة الانتخابات والتوزيع العادل للثروة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إنه ناقش مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مسؤولية جميع الفاعلين في ليبيا في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، بدءًا باعتماد إطار دستوري متين، بالإضافة إلى دور الحكومة في تأمين الانتخابات.

باتيلي: ناقشت مع الدبيبة الإعداد لإجراء انتخابات شاملة في العام 2023

جاء ذلك خلال اجتماع ناقش سبل إنهاء الجمود السياسي وإعداد البلاد لانتخابات وطنية شاملة في العام 2023.

وشدد باتيلي، خلال الاجتماع، على ضرورة اعتماد أفضل معايير الشفافية والحكم الرشيد لضمان التوزيع العادل للثروة الليبية، بحيث يستفيد منها جميع الليبيين وبشكل منصف.

- الدبيبة وباتيلي يناقشان «مقترحات جادة» لإنجاز الانتخابات

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة وباتيلي ناقش «عددًا من المقترحات الجادة لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال».

وأجرى باتيلي عقب جولته الخارجية التي شملت الجزائر وبرازافيل والرباط، لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين الأفارقة المعتمدين لدى ليبيا لبحث الوضع السياسي العام في ليبيا.