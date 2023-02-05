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ترقب لنتائج جولات باتيلي في جلسة إحاطة حول ليبيا نهاية فبراير

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 05 فبراير 2023, 05:52 مساء
ترقب لنتائج جولات باتيلي في جلسة إحاطة حول ليبيا نهاية فبراير
باتيلي متحدثا إلى مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، الإثنين 24 أكتوبر 2022. (فيديو)
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أعلنت مالطا، رئيسة مجلس الأمن الدولي لشهر فبراير، مناقشة الوضع الليبي في جلسة إحاطة مفتوحة يقدمها الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الدعم في ليبيا عبدالله باتيلي يوم 27 من الشهر ذاته.

ورصد مجلس الأمن في تقرير تمهيدي له، نُشر عبر موقعه الإلكتروني، العقبات الماثلة في المشهد الليبي؛ حيث يساهم الجمود السياسي الذي طال أمده في عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد.

تأجيل الانتخابات وتواصل المواجهة على السلطة
وبعدما أشار إلى تعثُّر المضي في الاستحقاق الوطني منذ أكثر من عام على تأجيل الانتخابات وتواصل المواجهة على السلطة بين رئيسي الحكومة عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، لفت إلى إحراز تقدُّم ضئيل نحو الاتفاق على مسار للانتخابات على الرغم من استئناف المحادثات بين رئيسي مجلس النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، فقد التقى الاثنان في القاهرة في 5 يناير الماضي. وفي بيان صدر عقب الاجتماع شجعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة الطرفين على التوصل بسرعة إلى اتفاق كامل ونهائي بما في ذلك حل القضايا الخلافية لإنهاء الخطوات المطلوبة لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في إطار زمني محدد.

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وعلى صعيد المسار الأمني، ذكّر مجلس الأمن بمواصلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بما في ذلك تسهيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار للعام 2020 وتعزيزه ببدء العمل المشترك بين الفريق الدولي لمراقبة وقف إطلاق النار والمراقبين الليبيين في سرت، خاصة وأن «الوضع الأمني ظل متوترًا في جميع أنحاء البلاد».

استهداف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني
يأتي ذلك في وقت استمرت الأجهزة الأمنية الليبية والجماعات المسلحة التابعة لها في استهداف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بخطاب الكراهية والتحريض على العنف، بينما استمرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تلقي تقارير عن التهديدات وخطاب الكراهية والاعتقالات التعسفية والاحتجاز.

انشغالات مجلس الأمن بشأن ليبيا
وتظل القضايا الرئيسية هي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية غير المستقرة المرتبطة بالمسار الانتخابي غير المؤكد في ليبيا؛ حيث سيكون أحد انشغالات المجلس هو كيفية تعزيز أرضية مشتركة بين الحكومتين المتنافستين حتى تتمكنا من الاتفاق على إطار دستوري لتمهيد الطريق للانتخابات الليبية التي طال انتظارها.

واستبق باتيلي إحاطته الرابعة منذ توليه مهامه في الـ25 من سبتمبر الماضي والمرتقبة بمجلس الأمن، بتكثيف مشاوراته مع مختلف الأطراف الليبية وأشرك دول الجوار في مساعي إنضاج مبادرة تسوية سياسية وأمنية للأزمة والتي تستهدف بدرجة أولى التوصل إلى توافق على قاعدة دستورية تجري بناء عليها انتخابات في أقرب وقت، إلى جانب إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

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