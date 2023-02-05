«مواصلات الوحدة»: الرحلات الجوية تسير بشكل اعتيادي في 3 مطارات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، أن كافة الرحلات الجوية بمطارات «مصراتة ومعيتيقة وسبها» تسير بشكل اعتيادي، وذلك بعد «التدخل المباشر» من الوزير محمد سالم الشهوبي ووكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد السويسي مع مسؤولي شركة المناولة الأرضية بشأن فك الاعتصام.

وبدأ العاملون بالشركة الليبية للخدمات الأرضية في مطار مصراتة الدولي إضرابًا واعتصامًا مفتوحين في وقت سابق اليوم إلى حين تنفيذ مطالبهم، المتمثلة في «صرف المرتبات المتأخرة».

تواصل الوزارة مع مسؤولي شركة المناولة الأرضية

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الشهوبي والسويسي تواصلا مع مسؤولي الشركة الليبية للخدمات الأرضية «بخصوص اعتصام موظفي الشركة الليبية للخدمات الأرضية، وجرى الاتفاق على فك الاعتصام والنظر في مطالب العاملين بالشركة واتخاد ما يلزم من إجراءات».

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وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات داخل المطارات الليبية والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركة الليبية للخدمات الأرضية، مؤكدة أن «مطارات مصراتة وسبها ومعيتيقة تسير فيها الرحلات الجوية بشكل اعتيادي وبعد التدخل المباشر منهما».

كما أعلنت النقابة الأساسية في الشركة «الليبية للخدمات الأرضية» في مطار مصراتة الدولي، أن العاملين في الشركة الليبية للخدمات الأرضية قرروا تعليق الاعتصام الذي بدأوه في وقت سابق، اليوم.

صرف جزء من المرتبات المتأخرة لموظفي المناولة الأرضية

وأشارت النقابة في بيان إلى «استئناف العمل وتعليق الاعتصام، ذلك بعد الاجتماع الذي عُقِد اليوم والتواصل مع وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووكيل وزارة المواصلات للنقل الجوي، بتضمين مرتبات الشركة لسنة 2023 لوزارة المواصلات وصرف جزء من المرتبات المتأخرة».

وأعلنت محطة مطار سبها التابعة لشركة المناولة، تعليق الاعتصام واستئناف العمل بالمطار، بناء على الوعود التي حصلت عليها من نائب رئيس الوزراء ووزارة المواصلات والمسؤولين بالشركة بشأن العمل على صرف مرتباتهم السابقة وتضمين مرتباتهم للعام 2023 مع وزارة المواصلات.