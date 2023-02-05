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الدبيبة وباتيلي يناقشان «مقترحات جادة» لإنجاز الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 04:24 مساء
الدبيبة وباتيلي يناقشان «مقترحات جادة» لإنجاز الانتخابات
لقاء الدبيبة وباتيلي بمقر مجلس الوزراء في طرابلس، الأحد 5 فبراير 2023. (حكومتنا)
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ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، «عددًا من المقترحات الجادة لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الدبيبة وباتيلي ناقشا خلال لقائهما الذي عُقِد ظهر اليوم الأحد بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، نتائج لقاءات رئيس البعثة الأممية ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المحلية والدولية.

القاعدة الدستورية قبل الخطوات التنفيذية للانتخابات
وأشار إلى أن اللقاء جرى خلاله «التأكيد على ضرورة إصدار القاعدة الدستورية ليجري التركيز بشكل مهني على باقي الخطوات التنفيذية للوصول للانتخابات» بعدما ناقشا «عددًا من المقترحات الجادة» لتنفيذ هذا الاستحقاق.

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كما تطرق الدبيبة وباتيلي خلال مناقشاتهما إلى دور التنمية في خلق الاستقرار، وشددا على ضرورة «أن تكون عادلة من حيث توزيعها وتُراعي الأولوية» حسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأجرى باتيلي عقب جولته الخارجية التي شملت الجزائر وبرازافيل والرباط، لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين الأفارقة المعتمدين لدى ليبيا لبحث الوضع السياسي العام في ليبيا.

لقاء الدبيبة وباتيلي بمقر مجلس الوزراء في طرابلس، الأحد 5 فبراير 2023. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة وباتيلي بمقر مجلس الوزراء في طرابلس، الأحد 5 فبراير 2023. (حكومتنا)
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