«داخلية الوحدة»: ضبط «شخص خطير» بأبوسليم عضو في أكبر عصابات ترويج للمخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إلقاء القبض على «شخص خطير» وهو أحد أعضاء أكبر عصابات ترويج المخدرات.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تمكن أعضاء مكتب جمع الاستدلالات المركزي تاجوراء بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من إلقاء القبض على «شخص خطير»، مضيفة أنه «أحد أعضاء أكبر عصابات ترويج المخدرات ومطلوب لنيابة مكافحة جرائم المخدرات».

المتهم كان هاربًا في تونس

وأوضحت الوزارة أن المقبوض عليه كان هاربًا إلى دولة تونس، وخلال رجوعه إلى ليبيا جرى ضبطه بمنطقة أبوسليم وبالتحديد الهضبة الكيزة؛ وبالاستدلال معه اعترف بترويجه للمخدرات ومن كان يدعمه.

- ضبط متهم بسرقة 80 ألف دينار من منزل مواطن في غريان

- زوجة تحرض عشيقها على قتل زوجها في طرابلس

- - «الرقابة الإدارية» تنعي موظفا قتل رميًا بالرصاص في طرابلس

أكد البيان اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهم، وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص؛ بينما لا يزال البحث مستمرا عن الأشخاص المطلوبين ضمن الشبكة الاجرامية.

وأوضحت الوزارة أن شقيق المقبوض عليه محكوم عليه بالسجن 27 سنة في قضية مخدرات، وهارب بدولة المغرب ويمارس نشاط تجارة المخدرات.