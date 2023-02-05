  • Alwasat News
Atwasat

«داخلية الوحدة»: ضبط «شخص خطير» بأبوسليم عضو في أكبر عصابات ترويج للمخدرات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 03:57 مساء
«داخلية الوحدة»: ضبط «شخص خطير» بأبوسليم عضو في أكبر عصابات ترويج للمخدرات
شعار وزارة الداخلية، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إلقاء القبض على «شخص خطير» وهو أحد أعضاء أكبر عصابات ترويج المخدرات.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تمكن أعضاء مكتب جمع الاستدلالات المركزي تاجوراء بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من إلقاء القبض على «شخص خطير»، مضيفة أنه «أحد أعضاء أكبر عصابات ترويج المخدرات ومطلوب لنيابة مكافحة جرائم المخدرات».

المتهم كان هاربًا في تونس
وأوضحت الوزارة أن المقبوض عليه كان هاربًا إلى دولة تونس، وخلال رجوعه إلى ليبيا جرى ضبطه بمنطقة أبوسليم وبالتحديد الهضبة الكيزة؛ وبالاستدلال معه اعترف بترويجه للمخدرات ومن كان يدعمه.

ضبط متهم بسرقة 80 ألف دينار من منزل مواطن في غريان
زوجة تحرض عشيقها على قتل زوجها في طرابلس
- «الرقابة الإدارية» تنعي موظفا قتل رميًا بالرصاص في طرابلس

أكد البيان اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهم، وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص؛ بينما لا يزال البحث مستمرا عن الأشخاص المطلوبين ضمن الشبكة الاجرامية.

وأوضحت الوزارة أن شقيق المقبوض عليه محكوم عليه بالسجن 27 سنة في قضية مخدرات، وهارب بدولة المغرب ويمارس نشاط تجارة المخدرات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة

كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة
أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد

أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد
المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح النادي

المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح ...
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
رياح عاتية ودرجة حرارة 103 تحت الصفر على جبل واشنطن بالولايات المتحدة

رياح عاتية ودرجة حرارة 103 تحت الصفر على جبل واشنطن بالولايات المتحدة
رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض

رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض
شولتس: متوافقون مع زيلينسكي على عدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية

شولتس: متوافقون مع زيلينسكي على عدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي

السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني

شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)

78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد

الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
صرف شهري نوفمبر وديسمبر للمستفيدات من مبادرة «إيفاء»

صرف شهري نوفمبر وديسمبر للمستفيدات من مبادرة «إيفاء»
كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد

كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد
الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي

الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي
لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم

لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان

«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية
استقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية
«الليبية للحديد والصلب»: نقص كبير في تدفق إمدادات الغاز
«الليبية للحديد والصلب»: نقص كبير في تدفق إمدادات الغاز
موظفو شركة «الخدمات الأرضية» يقررون تعليق الاعتصام بمطار مصراتة
موظفو شركة «الخدمات الأرضية» يقررون تعليق الاعتصام بمطار مصراتة
«داخلية الوحدة»: ضبط «شخص خطير» بأبوسليم عضو في أكبر عصابات ترويج للمخدرات
«داخلية الوحدة»: ضبط «شخص خطير» بأبوسليم عضو في أكبر عصابات ترويج...
الدبيبة وباتيلي يناقشان «مقترحات جادة» لإنجاز الانتخابات
الدبيبة وباتيلي يناقشان «مقترحات جادة» لإنجاز الانتخابات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة ......
المزيد
ترقب لنتائج جولات باتيلي في جلسة إحاطة حول ليبيا نهاية فبراير
ترقب لنتائج جولات باتيلي في جلسة إحاطة حول ليبيا نهاية ......
«مواصلات الوحدة»: الرحلات الجوية تسير بشكل اعتيادي في 3 مطارات
«مواصلات الوحدة»: الرحلات الجوية تسير بشكل اعتيادي في 3 ......
«يونيسف» تدعو المقريف لحضور مؤتمر حول التعليم سيعقد في سويسرا
«يونيسف» تدعو المقريف لحضور مؤتمر حول التعليم سيعقد في ......
الدبيبة وباتيلي يناقشان «مقترحات جادة» لإنجاز الانتخابات
الدبيبة وباتيلي يناقشان «مقترحات جادة» لإنجاز الانتخابات...
«داخلية الوحدة»: ضبط «شخص خطير» بأبوسليم عضو في أكبر عصابات ترويج للمخدرات
«داخلية الوحدة»: ضبط «شخص خطير» بأبوسليم عضو في أكبر عصابات ......
المزيد