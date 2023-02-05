موظفو شركة «الخدمات الأرضية» يقررون تعليق الاعتصام بمطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النقابة الأساسية في الشركة «الليبية للخدمات الأرضية» في مطار مصراتة الدولي، أن العاملين في الشركة الليبية للخدمات الأرضية قرروا تعليق الاعتصام الذي بدأوه في وقت سابق، اليوم الأحد.

وأشارت النقابة في بيان إلى «استنناف العمل وتعليق الاعتصام، ذلك بعد الاجتماع الذي انعقد اليوم والتواصل مع وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووكيل وزارة المواصلات للنقل الجوي، بتضمين مرتبات الشركة لسنة 2023 لوزارة المواصلات وصرف جزء من المرتبات المتأخرة».

اعتصام موظفي الخدمات الأرضية بمطار مصراتة

وبدأ العاملون بالشركة الليبية للخدمات الأرضية في مطار مصراتة الدولي إضرابا واعتصاما مفتوحين في وقت سابق إلى حين تنفيذ مطالبهم، المتمثلة في «صرف المرتبات المتأخرة».

وأعلنت شركة «الخطوط الجوية الأفريقية»، أمس السبت، تعديلا في رحلاتها المجدولة الأحد، موضحة أن التشغيل سيكون استثناء لرحلات الذهاب والعودة من وإلى مطار معيتيقة الدولي.