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حكومة باشاغا تمهل مصرف الادخار 72 ساعة لصرف أقساط القروض السكنية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 12:13 مساء
حكومة باشاغا تمهل مصرف الادخار 72 ساعة لصرف أقساط القروض السكنية
وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا أسامة حماد. (أرشيفية: الإنترنت)
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أمهلت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الأحد، مجلس إدارة ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري مدة 72 ساعة، لإتمام عملية صرف أقساط القروض السكنية لمستحقيها من شريحة الشباب، وتحديد جدول زمني دقيق لصرف باقي الأقساط حين استحقاقها.

ولوح بيان صادر عن أسامة حماد، وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، بإحالة «الأمر إلى الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ الإجراءات التي تحملهم المسؤولية القانونية حال عدم إنجاز هذين الطلبين خلال المهلة المحددة».

وأعلن مصرف الادخار والاستثمار العقاري عزمه الشروع في صرف قروض سكنية لشريحة الشباب، وتبلغ قيمة القرض 150 ألف دينار. وجرى اختيار المستفيدين من خلال قوائم أعدتها المجالس البلدية وفق أولويات وضعت في هذا الشأن.

وعلق وزير التخطيط والمالية تحفظ حكومة باشاغا على آليات الاختيار، معبرا عن مخاوف من انعدام الشفافية في تعريف الجمهور بمصدر التمويل، وحجمه وقانونيته».

ولفت إلى أن «بعض التسريبات تشير إلى تخصيص مبلغ 600 مليون دينار، من مخصصات الباب الثالث لما يسمى الترتيبات المالية لسنة 2022، والبالغة قيمتها 16 مليار دينار لييي، وجرت تعليتها في نهاية السنة الماضية»، منبها إلى خطورة هذا الأمر إذا ما ثبتت صحته، لمخالفته التشريعات المالية السارية بالخصوص.

وقال إن «الإعلان المنسوب إلى المصرف يعد انفرادا من مجلس إدارته ومديره العام، في إدارة ملف الإقراض دون إشراك للجمعية العمومية أوالرجوع إليها، كونها صاحبة الاختصاص الأصيل في وضع ترتيباته ووضع إطاره العام».

حماد: سنغض الطرف عن هذا التجاوز المخالف للقانون 
واستدرك حماد بالقول «بصفتنا وزيرا للتخطيط والمالية بالحكومة الليبية، ورئيسا للجمعية العمومية لهذا المصرف، نعلن أننا سنغض الطرف عن هذا التجاوز المخالف للقانون، بل إننا سنبارك هذه الخطوة طال ما كان القائمون على البرنامج جادين في تقديم قروض ميسرة للشباب، تمكنهم من حل مشكلة السكن».

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لكن بيان وزارة التخطيط بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر عن مخاوف من أن «تكون العملية برمتها مجرد دعاية سياسية رخيصة. يبتغى من ورائها دغدغة عواطف الشباب، لاستغلالهم وكسب تأييدهم لأحد أطراف الصراع السياسي القائم، وذلك بمنحهم قسطا من القرض المقرر، ثم التوقف عن صرف باقي الأقساط، لتبدأ معاناتهم في تتبع حلقات التسويف والتعليل بحجج واهية. مثل ما حدث في صرف قروض الزواج».

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