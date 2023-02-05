ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي سلب مركبة مواطن في القوارشة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي سلب مركبة مواطن واعتدى عليه بسلاح ناري وسلاح أبيض.



تعود تفاصيل الواقعة إلى ركوب شخصين مجهولي الهوية في مركبة المجني عليه، بعد أن طلبا منه إيصالهما إلى منطقة الهواري بالقرب من المقبرة الجديدة. وفق بيان المديرية الذي أشار إلى أن أحدهما ضرب الشاكي على رأسه من الخلف بأخمس مسدس، وضرب الشخص الآخر الشاكي بسلاح أبيض (طباق)، وسلبا مركبته وتركاه مُلقيا على الأرض ولاذا بالفرار، ودخل على إثرها إلى مستشفى الجلاء.



المركبة تعرضت لحادث

وكثف مركز شرطة القوارشة عمليات البحث والتحري عن الفاعلين، مشيرا إلى ورود معلومات عن حادث سير تعرضت له المركبة المسروقة. وأسفرت التحريات عن تحديد هوية أحد الفاعلين ومحل سكنه في منطقة القوارشة، ليجري ضبطه والانتقال به إلى القسم.

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وتبين خلال التحقيق أن المتهم يُدعى (ع.ع.ر) من مواليد 2004، حيث اعترف بسلبه مركبة الشاكي واعتدائه عليه هو وشريكه الآخر، واتخذت كل الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص، ولا يزال البحث مستمرا عن شريكه الآخر.

أحد المتهمين بسرقة السيارة والاعتداء على صاحبها، 5 فبراير 2023. (مديرية أمن بنغازي)