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حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (اليوم الأحد 5 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 10:50 صباحا
حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (اليوم الأحد 5 فبراير 2023)
حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (اليوم الأحد 5 فبراير 2023)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تقلبات جوية تؤثر على مناطق الشمال الشرقي، خاصة على الجبل الأخضر مع رياح قوية، وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، مع هطول أمطار متفرقة على مناطق الشمال.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر على أغلب المناطق مع سقوط أمطار متفرقة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا تتحول من مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق الساحلية، وتكون جيدة على مرتفعات الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية وسقوط حبات البرد، مع احتمال بسيط لهطول خفيف للثلج آخر هذه الليلة على مرتفعات (سيدى الحمرى - القيقب - الفائدية - بلقس).
الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة اليوم تصل سرعتها إلى (60) كم/ ساعة على مناطق الجبل الأخضر.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 9 درجات مئوية على الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا، خصوصا على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.

السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (اليوم الأحد 5 فبراير 2023)
حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (اليوم الأحد 5 فبراير 2023)
حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (اليوم الأحد 5 فبراير 2023)
حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (اليوم الأحد 5 فبراير 2023)
حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (اليوم الأحد 5 فبراير 2023)
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