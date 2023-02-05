ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.78 دينار مقابل 4.73 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. في حين تراجع اليورو إلى 5.16 دينار مقابل 5.21 دينار، وهبط سعر الجنيه الإسترليني عند 5.76 دينار مقابل 5.86 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.26 دينار، وصعد الدرهم الإماراتي إلى 1.30 دينار مقابل 1.28 دينار الخميس، واستقر الدينار التونسي عند 1.56 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.