بالصور.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمدارس الليبية.. والمقريف يوجه 3 رسائل

القاهرة - بوابة الوسط

انتظم اليوم الأحد نحو مليونين و130 ألف طالب وطالبة بمدارسهم، مستهلين أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني في كامِل التراب الليبي وخارجه، البالغ عددها 6129 مؤسسة تعليمية عامة وخاصة.



وتابع وزير التربية والتَّعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، عِند الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، انطلاق اليوم الدراسي، وذلك بزيارة إلى مدرسة العلمين للتعليم الأساسي بمراقبة التربية والتعليم طرابلس المركز، التي يدرس بها 750 طالبا وطالبة على فترتين صباحية ومسائية، وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة.



رسائل المقريف

وخلال الجولة، وجه المقريف ثلاث رسائل، أولها للأسرة التعليمية والتربوية وكل الكوادر الإدارية في كامِل التراب الليبي، قائلا: «إننا على ثقة بها ومدركون أنها على قدر المسؤولية، وهذا ما عهدناه عليها».



وقال وزير التربية والتعليم في رسالة للتلاميذ والطلاب «مهتمون بما طالبوه في مرات عدَّة وهو حل مشكلة الاكتظاظ الطلابي وتوفير المقاعد الدِّراسية، وفي انتظار تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء 1500 مؤسسة تعليمية، والبداية بخمسمئة مدرسة خلال العام الجاري.. فإنشاء المؤسسات التعليمية هو السبيل الوحيد لحل مشكلة الاكتظاظ الطلابي».

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فيما كانت ثالث رسائل الوزير للمهتمين بالعملية التعليمية، التأكيد على أن «المناهج الدِّراسية لِكل الصفوف الدِّراسية هي محل مراجعة وستخضع للتطوير، وقد وجهنا مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية إلى ذلك»، مضيفاً تأكيده بأن «الوزارة بلغت خطوات متقدِّمة في ملف التعليم عَن بُعد لإدراكها ضرورته».



ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل في الحادي عشر من مايو، فيما ستجرى الامتحانات النهائية للفصل الدّراسي الثاني لِجميع صفوف النقل بمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي في الرابع عشر من مايو المقبل، وفق قرار وزارة التربية والتعليم.

وزير التَّربية والتَّعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف في طابور الصباح بمدرسة العَلمِين للتعليم الأساسي، 5 فبراير 2023. (وزارة التربية والتعليم)

طابور الصباح بمإحدي المدارس الليبية، 5 فبراير 2023. (وزارة التربية والتعليم)

طابور الصباح بمإحدي المدارس الليبية، 5 فبراير 2023. (وزارة التربية والتعليم)