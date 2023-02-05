بغداد: نتابع باهتمام مصير فتاة عراقية خطفت في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، متابعتها قضية فتاة عراقية ناشطة على صفحات التواصل الاجتماعي، قالت إنها «خطفت» من منزلها في ليبيا، فيما لم تصدر الجهات الرسمية الليبية أي معلومات بالخصوص.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن «وزارة الخارجية تتابع باهتمام مع السلطات الليبية للتعرف على مصير فتاة عراقية خطفت في طرابلس يوم الأربعاء الماضي»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية «واع».

وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي الليبية معلومات تفيد بأن فتاة عراقية تدعى داليا فرهود احتجزت من قبل «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» على خلفية اتهامات بنشر محتوى «لا يتناسب مع المجتمع الليبي»، وأن التحقيق يجري معها، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.

وانتقلت فرهود للعيش في ليبيا منذ العام 1998، وسبق أن أوضحت في تصريحات سابقة أنها تعمل في مجال الموضة وصناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. ولم تصدر السلطات الليبية أى معلومات أو بيانات رسمية بالخصوص حتى الآن.