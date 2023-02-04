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تعديل في رحلات «الأفريقية» مع بدء اعتصام موظفي «الخدمات الأرضية» بمطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 11:51 مساء
تعديل في رحلات «الأفريقية» مع بدء اعتصام موظفي «الخدمات الأرضية» بمطار مصراتة
طائرة الخطوط الأفريقية تصل إلى مطار الأبرق الدولي، 10 ديسمبر 2022. (مطار الأبرق الدولي)
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، اليوم السبت، تعديلا في رحلاتها المجدولة ليوم غد الأحد، موضحة أن التشغيل سيكون استثناء لرحلات الذهاب والعودة من وإلى مطار معيتيقة الدولي.

وعزت الشركة في بيان، الأمر إلى دخول اعتصام موظفي الشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطار مصراتة الدولي حيز التنفيذ ابتداء من الأحد.

وبذلك، تكون الرحلات كالتالي: «الرحلة مصراتة- تونس رقم 8U490، سيكون زمن الإقلاع الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، الرحلة مصراتة- إسطنبول رقم 8U974، سيكون زمن الإقلاع 7.30 مساء بالتوقيت المحلي». 

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أسباب اعتصام موظفي شركة الخدمات الأرضية
وفي يناير، أعلنت النقابة والعاملون بالشركة الليبية للخدمات الأرضية في مطار مصراتة الدولي الدخول في إضراب واعتصام مفتوح، اعتبارا من الخامس من فبراير إلى حين تنفيذ مطالبهم، المتمثلة في «صرف المرتبات المتأخرة»

وأعربت النقابة في بيان عن بالغ «الأسف إلى المسافرين من أهالي مدينة مصراتة خاصة، وفي ربوع ليبيا من هذا الموقف الذي جرى اتخاذه بعد أن ضاقت السبل ووصل الأمر إلى الحد الذي لا يطاق»، حسب تعبيرها.

وفي يونيو الماضي، نظم عمال الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية، اعتصاما لساعات في مطار مصراتة الدولي.

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