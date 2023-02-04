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شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 10:55 مساء
شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي
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تُسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المُذاعة على قناة «الوسط wtv»، مساء السبت، الضوء على تطورات الأوضاع في ليبيا والتوجه الأميركي لإخراج مقاتلي مجموعة «فاغنر» من ليبيا والسودان.

وأمس الجمعة، قالت وكالة الأنباء الأميركية «أسيوشيتد برس»، إن الولايات المتحدة صعّدت ضغوطها على حلفاء في الشرق الأوسط لطرد مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية المملوكة لإوليغارشي الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس فلاديمير بوتين، من ليبيا والسودان اللتين ضربتهما الفوضى حيث توسّعت فيهما في السنوات الأخيرة.

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تأتي الجهود الأميركية التي وصفها مسؤولون تحدثوا إلى «أسيوشيتد برس» في الوقت الذي تقوم فيه إدارة الرئيس جو بايدن بدفعة واسعة النطاق ضد المرتزقة شملت فرض عقوبات جديدة على مجموعة «فاغنر» في الأشهر الأخيرة بسبب توسع دورها في حرب روسيا في أوكرانيا.

ووصفت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» المجموعة المملوكة للمتنفذ الأوليغارشي الروسي يوفغيني بريغوزين، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها تعمل نيابة عن وزارة الدفاع الروسية. فيما ينفي الكرملين وجود أي صلة بها.

 

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