صرف شهري نوفمبر وديسمبر للمستفيدات من مبادرة «إيفاء»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم السبت صرف قيمة الاستفادة من مبادرة «إيفاء» عن شهري نوفمبر وديسمبر للعام 2022، والستة أشهر الأولى من العام ذاته، وذلك للمتأخرات في عملية التسجيل.

وتخص مبادرة «إيفاء» صرف منحة شهرية للزوجات والبنات فوق سن الثامنة عشرة. وأضافت الوزارة في بيان: أن صرف الأشهر جاء بعد تعليمات من وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، مشيرة إلى استمرار بطاقات إيفاء.

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