الدبيبة يعد «اللواء 162» بتوفير الإمكانيات ويشيد بدوره في حماية الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بالدور الذي تؤديه عناصر «اللواء 162» الواقع بمنطقة العسة، التابع للمنطقة العسكرية الساحل الغربي على تحملهم الظروف القاسية في الصحراء، واعدًا بتوفير ما يلزم لأداء دورهم في حماية الحدود ومنع المتسللين.

جاء ذلك في جولة الدبيبة التفقدية لـ«اللواء 162»، إذ كان في استقباله كل من اللواء صلاح النمروش، وعدد من الضباط التابعين للوحدة العسكرية، بينما صافح الدبيبة الضباط واستمع إلى شرح عن بعض المهام التي يؤدونها، واطمأن إلى سير العمل، حسب ما نشرت منصة «حكومتنا» اليوم السبت.

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الدبيبة للضباط: يجب ألا يزايد أحد عليكم

وأضاف الدبيبة للضباط إن الليبين يحتمون بكم في حماية الحدود ومنع المتسللين من الدخول إلى ليبيا، داعياً إلى «ضرورة ألا يُزايد أحد على الضباط ومن يعملون في الجيش».

ووصف «اللواء 162» بأنه «معسكر استراتيجي ومكان مثالي للجيش الليبي، يحمي الحدود ويتحرك في الصحراء، ويحتاج إلى إمكانيات... نشكركم على تحملكم الظروف القاسية»

جانب من زيارة الدبيبة للواء 162 ، (صورة من فيديو: منصة حكومتنا)

جانب من زيارة الدبيبة للواء 162 ، (صورة من فيديو: منصة حكومتنا)

مقر اللواء 162 بمنطقة العسة، (صورة من فيديو: منصة حكومتنا)

جانب من زيارة الدبيبة للواء 162 ، (صورة من فيديو: منصة حكومتنا)