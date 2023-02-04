الدولار يرتفع في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

استهل الدولار تعاملات الأسبوع في السوق الموازية على ارتفاع أمام الدينار، إذ صعد اليوم السبت إلى 5.095 دينار مقابل 5.085 دينار المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

في المقابل، انخفض سعر صرف اليورو إلى 5.46 دينار من 5.51 دينار، فيما استقر الجنيه الأسترليني عند 6.20 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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