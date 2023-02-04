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القبض على متهم بسرقة مولد كهربائي بقيمة 70 ألف دينار من مزرعة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 02:17 مساء
القبض على متهم بسرقة مولد كهربائي بقيمة 70 ألف دينار من مزرعة في بنغازي
المولد المسروق من مزرعة مواطن في بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي إلقاء القبض على شخص سرق مولدا كهربائيا من مزرعة مواطن في منطقة الطلحية، بقيمة 70 ألف دينار.

وقالت المديرية إن قسم التحريات العامة استجاب لشكوى مواطن أبلغ عن سرقة مولد كهرباء كبير من مزرعته في منطقة الطلحية ويقدر ثمنه بـ70 ألف دينار.

سوداني يشتري المولد المسروق 
وأوضح مقدم الشكوى أنه شاهد مولدا كهربائيا شبيها بمولده معروضا للبيع على إحدى الصفحات بموقع «فيسبوك»، فيما بدأت عمليات التحريات والبحث للوصول للفاعل.

وجرى ضبط الشخص الذي قام بعرض المولد للبيع على «فيسبوك»، واتضح أنه يُدعى «ر.ي.ه»، ومن مواليد العام 1999، سوداني الجنسية.

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29 ألف دينار قيمة بيع المولد المسروق
وذكر الشاب السوداني أن والده اشترى المولد من شخص ليبي الجنسية يدعى «ع.س.و» بمبلغ قدره 29 ألف دينار، وجرى التحري عن المتهم وتحديد محل سكنه في منطقة السرتي، وإعداد كمين محكم له وضبطه.

وجرى الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه، تبين أنه من مواليد العام 1980، واعترف بما نسب إليه، فيما أعادت المديرية المولد إلى صاحبه، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإحالة إلى النيابة العامة.

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