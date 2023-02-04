بالصور.. قنبلة يدوية مع لص تكشف حاوية ذخائر في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الخمس، اليوم السبت، ضبط مؤن ومعدات عسكرية وذخائر وقواذف في بعض المباني وحاوية سعة 40 قدما، وذلك في واقعة بدأت من سرقة محل محمول في المدينة.

وحسب بيان للمديرية، فقد جاء الكشف عن هذه الذخائر بعد القبض على شخصين مجهولين ملثمين إثر واقعة التهجم على محل بيع الهواتف المحمولة بالحارة، والاستيلاء على 10 هواتف نقالة ومبلغ 10 آلاف دينار ليبي بقوة السلاح، حيث كان أحدهم يحمل مسدسا والأخر يحمل قنبلة يدوية «رمانة».

واعترف المتهمان بأنهما على علم ودراية بمرتكب عملية السرقة، وهو شقيقهما «ع. خ. ش» ومعه شخص آخر، حيث جرى إلقاء القبض عليه ليعترف بارتكابه الواقعة.

قواذف وصواريخ وذخائر أسلحة

وأفاد المتهم «ع. خ. ش» بأن الشخص الأخر يُخفى بإحدى الاستراحات الخاصة به في منطقة زوايد العرقوب مجموعة كبيرة من القواذف والصواريخ وذخائر أسلحة ثقيلة ومتوسطة.



وعلى الفور جرى عرض محضر الواقعة على النيابة العامة وأخذ الأذن بمداهمة مبنى الاستراحة، وضبط مجموعة من القواذف الخاصة بالدبابات وقواذف «آر.بي.جي» ومجموعة رؤوس تفجير تخص قواذف متنوعة وكمية من ذخائر الأسلحة المتوسطة، وفق بيان المديرية.

وفي سياق الواقعة نفسها، قادت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة نفسها إلى ضبط عدد من الذخائر والمعدات العسكرية في مبان وحاوية، وأمرت النيابة العامة بجلبها والتحفظ عليها. وأشار البيان إلى «الكشف على المعدات والذخائر من الجهات المختصة، وإحالتها إلى جهاز المباحث الجنائية الوسطى لتولى عمليه الإعدام».

وتابع بيان مديرية أمن الخمس، أن «أعضاء البحث الجنائي الخمس وقوة المهام الخاصة نقلوا تلك المعدات إلى إلى منطقة الكراريم، لإعدامها في مكان مخصص بإشراف المباحث الجنائية الوسطى ومأمور الضبط التابع لقسم البحث الجنائي الخمس المكلف من قبل النيابة العامة، فيما لا يزال البحث مستمرا لضبط المتهم».

ذخائر ومعدات عسكرية في الخمس، 4 فبراير 2023. (مديرية أمن الخمس)

ذخائر ومعدات عسكرية في الخمس، 4 فبراير 2023. (مديرية أمن الخمس)

ذخائر ومعدات عسكرية في الخمس، 4 فبراير 2023. (مديرية أمن الخمس)

من عملية إعدام ذخائر ومعدات عسكرية في الخمس، 4 فبراير 2023. (مديرية أمن الخمس)

من عملية إعدام ذخائر ومعدات عسكرية في الخمس، 4 فبراير 2023. (مديرية أمن الخمس)